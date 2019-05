Sanremo, maltrattava la moglie fermato da una volante e rimpatriato a Tirana

Sanremo. Individuato dagli agenti del Commissariato e subito rimpatriato a Tirana Sabah Halili, classe 1988, noto per una delicata vicenda risalente all’anno scorso. La moglie, infatti, lo aveva denunciato per maltrattamenti. A seguito delle indagini svolte, era emersa una grave situazione di pericolo per la donna ed il figlio minore di 6 mesi, i quali erano stati immediatamente trasferiti in una casa protetta

Rientrato illegalmente in Italia, Sabah arrestato prima a Cuneo è riuscito nuovamente a tornare a Sanremo dove ieri, grazie all’intervento degli operatori delle volanti che lo hanno riconosciuto lo hanno fermato insieme a connazionale Renaldo Hasani , diciottenne con precedenti per reati contro il patrimonio.

Entrambi sono stati rimpatriati.

Nell’arco delle ultime 24 ore, 2 cittadini stranieri, entrambi pregiudicati ed irregolari sul territorio, sono stati rimpatriati.

Ieri infatti, gli agenti del Commissariato Pubblica sicurezza di di Sanremo hanno fermato due albanesi già noti per i numerosi precedenti penali, entrambi con un provvedimento di espulsione.

Controlli intensificati un città anche con l’ausilio dei Reparti Prevenzione Crimine aggregati da alcune settimane: in quella appena trascorsa sono 450 sono stati i soggetti identificati, 22 i posti di blocco e 170 i veicoli controllati.