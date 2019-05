Sanremo. Incidente stradale questa sera in via Pietro Agosti per una pattuglia della polizia municipale in servizio.

Intorno alle ore 21, nelle vicinanza del civico 315, una macchina dei vigili, con a bordo due agenti, avrebbe sbandato improvvisamente finendo fuori strada. Probabilmente le cause sono riconducibili a un malore o a un colpo di sonno che avrebbe colpito il conducente. Nonostante l’impatto relativamente violento, nessuno degli airbag si è attivato.

di 4 Galleria fotografica Auto dei vigili fuori strada in via Pietro Agosti







Sul posto si sono recati i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e la rimozione del veicolo. A soccorrere l’agente ferito è stato l’equipaggio di Sanremo Soccorso.