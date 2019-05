Sanremo. Sergio Tommasini commenta con sportività la sconfitta al primo turno delle elezioni amministrative.

«Non me l’aspettavo, però bisogna accettare il verdetto delle urne. Da dove ricominciare? Dall’esaltante esperienza civica del gruppo dei 100, una delegazione nata dal nulla ma che ha ottenuto un buon risultato» – commenta Tommasini.

Alessandro Mager uno dei fondatori del Gruppo dei 100 anche in vista delle Regionali si pone sulla stessa linea di Tommasini. «Bisognerà chiedersi per quale motivo – dice Mager – Ci sono stati tanti sanremesi che non sono andati alle urne, nonostante una campagna elettorale interessante».