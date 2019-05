Sanremo. L’Istituto di Decorazione Floreale per Amatori (I.I.D.F.A.) quest’anno si è aggiudicato il premio più prestigioso ad una manifestazione di livello internazionale: il 51esimo concorso internazionale di Bouquets.

L’evento, voluto dalla Principessa Grace sul finire degli anni ’70, continua la sua tradizione con la principessa Carolina e la famiglia reale monegasca. Al centro del contest di quest’anno un tema “sempreverde” (per rimanere in tema) ovvero le ambientazioni climatiche.

Sanremo è stata la vincitrice indiscussa dell’evento: Enrico Barla e Carla Cravaschino Negro si sono aggiudicati infatti il Grand Prix Général che rappresenta il miglior premio in assoluto. L’Istituto di Decorazione Floreale per Amatori (I.I.D.F.A.), nato con l’obiettivo di diffondere l’insegnamento ad appassionati di arte e di natura attraverso gli Enti di decorazione floreale per Amatori (E.D.F.A.) ha fatto centro in quasi tutte le categorie del concorso.

Eccole nel dettaglio:

Categoria L’heure mauve en montagne: Primo premio a Francesca Cuppari e Terzo premio a Carla Cravaschino Negro;

Categoria Une tornade: Menzione della Giuria a Franca De Paoli Siri;

Categoria Pluie en Normandie: Primo premio a Franca De Paoli Siri e menzione della Giuria a Chantal Lupi;

Categoria Mousson en Asie: Primo premio a Aurelio Negro, Secondo premio e Premio IIDFA per la Decorazione Floreale a Lena Brofiga.

Un grande prestigio per la scuola, che rappresenta una istituzione storica in continua crescita e una soddisfazione importante per i suoi soci ed allievi, premiati per l’impegno e la capacità di tradurre le parole in composizioni floreali.