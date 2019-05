Sanremo, le proposte del candidato sindaco Tommasini per risolvere le criticità di zona La Villetta

Sanremo. Il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini, è intervenuto con delle proposte concrete per il rilancio della frazione de La Villetta:

«Mi sono confrontato con diversi abitanti della zona per conoscere e capire le problematiche – ha detto Sergio Tommasini -, e sono diverse le criticità che questa amministrazione, in questi anni, non ha risolto. Partiamo dall’illuminazione pubblica che avrebbe bisogno di essere potenziata, per non parlare del rifacimento strada magnan-collabella fino alla Croce della Parà, luogo simbolo per la storia di tutti noi sanremesi. Oltre al completamento della bretella Verezzo – Croce della Parà».

E ancora: «E’ necessaria una costante sorveglianza sulla strada Magnan-Collabella e villetta per evitare discariche abusive e vista l’alta densità abitativa, sarebbe opportuna la finalizzazione dell’allacciamento della rete gas nell’area, ovviamente da coordinare con le attività di rifacimento».

In conclusione Sergio Tommasini pone l’accento sulla razionalizzazione inerente l’utilizzo dell’acqua con l’Amaie per interventi irrigui durante il periodo estivo e una razionalizzazione delle linee digitali dati e rete di comunicazione terrestre.