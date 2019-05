Sanremo. “Saremo disponibili a fare da interlocutori tra i ragazzi e gli amministratori”. A dirlo è il presidente dell’Ancora, Marco Boeri, associazione capofila di un Ats (Associazione temporanea di scopo) che cura le politiche giovanili per il comune insieme a Cif (Centro italiano femminile) ed Et (Educativa territoriale).

Proprio questa Ats ha organizzato, oggi pomeriggio nelle sale della Federazione Operaia Sanremese di via Corradi, un confronto tra i candidati sindaci in lizza per una poltrona a Palazzo Bellevue alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio.

di 12 Galleria fotografica Sanremo dibattito tra candidati sindaco alla Federazione Operaia









Gli aspiranti primi cittadini erano tutti presenti. In ordine alfabetico: Paola Arrigoni (M5S), Alberto Biancheri (Alberto Biancheri sindaco, Sanremo al centro, Avanti insieme, Partito Democratico, Sanremo Attiva), Carlo Carpi (Insieme per Sanremo), Alessandro Condò (Sanremo libera), Alberto Pezzini (Futura Sanremo), Sergio Tommasini (Gruppo dei 100, Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia) e Giorgio Tubere (Città bene comune).