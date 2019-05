Sanremo. Ethel Moreno, avvocato e Massimo Rossano, dottore commercialista, hanno presentato la loro candidatura nella lista civica Avanti Insieme a sostegno di Alberto Biancheri.

I due professionisti hanno apprezzato il lavoro svolto in questi cinque anni dall’attuale amministrazione che ha portato alla realizzazione di progetti importanti. I candidati hanno incontrato gli abitanti di via Martiri della Libertà e piazza Eroi Sanremesi, che hanno partecipato numerosi ed hanno apprezzato l’intervento di Alberto Biancheri, che ha condiviso con i cittadini la sua visione di Sanremo, con particolare riferimento agli interventi che verranno realizzati in questo quartiere.

Un processo di cambiamento iniziato con lo spostamento dei chioschi di fiori, con i lavori di riqualificazione del Mercato Annonario, che proseguirà con la realizzazione di un grande posteggio interrato e lo spostamento della sede della Polizia Municipale in Piazza Eroi Sanremesi. Ethel Moreno e Massimo Rossano hanno esposto altri punti programmatici dedicati a questa zona della città e relativi allo sviluppo di Sanremo.

Successivamente Alberto Biancheri ha partecipato all’inaugurazione della mostra “ Les Innocents” di Julien Friedler al Forte di Santa Tecla, un’installazione artistica che fa riflettere su temi importanti.