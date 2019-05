Sanremo, lavoro e sviluppo economico: elementi chiave del programma di Alberto Biancheri

Sanremo. Il lavoro e lo sviluppo economico sono elementi chiave del programma di Alberto Biancheri, che verranno sviluppati proseguendo la strada tracciata in questi cinque anni. In particolare, in questi ultimi anni Sanremo ha conosciuto un ritorno di forti investimenti pubblici e privati in alcuni settori chiave: dalla nautica al lusso, dall’ alberghiero alla silver economy, anche da parte di grandi gruppi internazionali.

Circa 120 milioni di euro complessivi per opere strategiche che potranno rilanciare Sanremo attraverso nuovi flussi turistici di altro livello che e che, secondo le stime saranno in grado di generate tra i 500 ed i 700 posti di lavoro diretti ed indiretti.

La corretta e oculata gestione della disponibilità di bilancio permette oggi l’assunzione di nuove figure all’interno del Comune, fondamentale per l’attuazione del programma.

Nello specifico saranno assunti mediante concorso 37 dipendenti pubblici, tra cui: 8 agenti di Polizia Municipale, da destinare alla sicurezza e al contrasto dell’abusivismo;7 istruttori direttivi servizi tecnici (architetti, ingegneri, ecc.) e 6 istruttori servizi tecnici (geometri, ecc.) da destinare, almeno in parte, al servizio edilizia privata e allo sportello unico edilizia al fine di superare definitivamente i rallentamenti nell’evasione delle varie pratiche edilizie risalenti ad un pregresso ultradecennale; 5 educatori asili nido da destinare ad un settore quale quello della prima infanzia che necessita di un potenziamento; 1 conservatore museo, professionalità indispensabile per l’impostazione delle relative attività di natura culturale; 1 direttore sociale; 2 avvocati da destinare a servizi strategici e che sono per loro natura maggiormente interessati da contenzioso; 1 specialista sistemi informativi; 4 specialisti in attività amministrativa e contabile;2 dirigenti, di cui uno destinato a dirigere in via primaria il settore turistico.

Completa il piano dei fabbisogni l’assunzione a tempo determinato di agenti di polizia municipale stagionali, di personale per il distretto socio sanitario, di un dirigente con incarico temporaneo (art. 110, comma 1, d.lgs.n. 267/2000). Sono inoltre già previsti alcuni trasferimenti temporanei da altre pubbliche amministrazioni

Medesimo percorso virtuoso verrà valutato attuato nei confronti dei lavoratori della società partecipate, per i quali si procederà coerentemente a un passaggio da posizioni precarie e interinali ad assunzioni a tempo indeterminato.

Il programma completo di Alberto Biancheri è consultabile sul sito: www.albertobiancheri.it.