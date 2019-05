Sanremo, la terna di candidati consiglieri Marenco, Adorno e Scotti si presenta

Sanremo. La terna di candidati consiglieri comunali Alessandro Marenco (consigliere uscente), Federica Adorno e Martina Scotti si presenta alla “vigilia” del 26 maggio.

In lista con Sanremo al Centro, la formazione civica che aveva appoggiato il sindaco Alberto Biancheri nella campagna elettorale del 2014, i tre esponenti della società civile che si stanno sostenendo reciprocamente ripercorrono – nella video intervista del format “Spazio candidato” – i motivi che li hanno portati a scendere in campo per sostenere la ricandidatura del primo cittadino in carica.