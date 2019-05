Sanremo, la ‘meditazione del freddo’ al Circolo Zoè

Sanremo. La ‘meditazione del freddo’ è l’argomento che sarà affrontato giovedì sera, alle 20 al Circolo Zoè di via Carli 24.

Titolo: ‘Oltre noi stessi… tutto è possibile’. Relatore Gabriele Kipewa, l’artista capace di stare anche mezz’ora e più, in costume da bagno, a temperature sotto lo zero. Ciò grazie a un particolare tipo di meditazione. Una pratica che comporta benefici alla salute sia mentale che fisica. Kipewa sarà presentato da Stella Benespera. La serata è organizzata dalle associazioni I Colori della Gioia e Cold is Love.