Sanremo. «La canzone è un inno alla vita. Parla di salire e scendere nella vita e perciò si è sempre un po’ in aria e in assenza di gravità. E’ un “scendi” costituito da vecchie storie e sogni infranti ma è anche un “sali” poiché c’è sempre spazio per nuovi amori, sogni e passioni da coltivare. Io la vedo così, ma il testo può essere interpretato in modo diverso a seconda di chi lo ascolta. Ci sono però delle frasi che fanno capire che è un inno alla vita – spiega ai microfoni di R24 Nesibe Caprile parlando di “In assenza di gravità”, canzone scritta da Miki Porru, autore dei testi di Red Canzian dei Pooh, e interpretata dalla giovane sanremese. Il video del brano è uscito lo scorso 20 maggio su Youtube e ha già un migliaio di visualizzazioni.

Il disco è stato realizzato grazie anche alla collaborazione dell’arrangiatore Phil Mer, batterista e figlio di Red Canzian. «E’ iniziato tutto circa un anno fa quando ho avuto la fortuna di conoscere il mio vocal coach. Grazie a lui sono andata a Milano dove in uno studio ho sentito questo inedito. Mi ha colpito sin da subito, me ne sono innamorata e così è diventato mio dopo un lavoro di arrangiamento che è servito per adattarlo alla mia voce – racconta – Miki è una persona molto tranquilla, ti dà molto amore. Ho avuto la possibilità di incontrarlo, chiuso in una stanza dove abbiamo scambiato opinioni. E’ stata un’esperienza fantastica».

Nesibe vive con la mamma e il fratello e lavora in una gelateria, ma la sua vera passione è il canto: «La mia passione per la musica è nata da piccolina. Penso di averla sempre avuta, penso sia una caratteristica con cui nasci e che poi si coltiva con il tempo. Mi ricordo che in qualsiasi ricorrenza festeggiassimo in famiglia, io non vedevo l’ora di salire sulla sedia e mettermi a cantare le mie canzoncine preferite per essere applaudita da tutti. E’ una passione che cercherò in futuro di farla diventare un lavoro – svela la cantante – A 12 anni sono entrata nel mondo dello spettacolo con la danza, ma tutto il mondo dello spettacolo mi ha sempre affascinato. Ho fatto hip hop e danza moderna. Mi piacerebbe ballare e cantare tutto il giorno».

Classe 1995, è una giovane talentuosa artista: sa cantare, ballare e suonare la chitarra moderna. «Ho deciso di studiare e così ho fatto il provino per il Maas, “Music art and show”di Milano. Andò bene perché fui presa, ma poi per diversi motivi non andai. Non ho però smesso di studiare, oggi frequento una scuola musicale, l’E.m.i. di Ospedaletti. Sono al terzo anno e perciò devo solo diplomarmi. Studio canto e chitarra moderna» – svela la 24enne nel programma “Ma ti ricordi?” di Walter Sindoni.

Tra i suoi brani di battaglia vi sono “Follow” di Alicia Keys e “Dubbi non ho” di Pino Daniele: «Adoro Alicia e in generale la musica soul. “Follow” è un brano che mi porta fortuna, lo porto un po’ ovunque. L’ho portato a “The Voice”, a “X Factor” e anche all’accademia quest’anno. “Dubbi non ho” di Pino Daniele, invece, l’ho sentita un giorno in gelateria e mi sono venuti i brividi. Ho provato a farla e visto che alla gente arrivo dentro ho capito che poteva essere mia».

Si è messa alla prova partecipando a diverse competizioni musicali, come Video festival live, X Factor, The Voice e Area Sanremo Tour: «Era il primo anno che partecipavo ad Area Sanremo, ho provato essendo di Sanremo. Ho preso così questa strada e devo dire che è andata abbastanza bene. Grazie alla cover di un brano di Pino Daniele sono arrivata fino alla semifinale, mentre con il mio inedito sono arrivata alle finali. C’era tanta gente che mi ha valutato, come Gianni Testa e Monia Russo – dichiara la sanremese – Mi sono resa conto che era un ambiente molto bello, mi aspettavo di trovare invidie invece ho avuto la possibilità di farmi tante amicizie».

Canta musica italiana e straniera, ha un curriculum di tutto rispetto ed è già proiettata nel futuro: «A breve uscirà un pezzo che ho realizzato con un mio amico di Roma. E’ un pezzo che abbiamo scelto di fare insieme e abbiamo intenzione di realizzare anche un video. Chi l’ha ascoltato ha detto che è davvero molto bello – anticipa – Il mio futuro lo vedo grande. Almeno lo spero. Sono una persona con i piedi per terra, ma come tutti ce la mette tutta per farcela. Sono molto realista e se non dovesse andare, io continuerò a studiare. L’importante per me è vivere di musica».