Sanremo, la campagna elettorale entra nel vivo. Sindaco Biancheri: «Scusate se salterò appuntamenti mediatici»

Sanremo. Con un post sulla sua pagina Facebook, il sindaco uscente, candidato al secondo mandato Alberto Biancheri, fa sapere ai cittadini che, per impegni pregressi, non riuscirà a partecipare a tutti i dibattiti e agli appuntamenti mediatici che potranno ancora essere organizzati.

«Stiamo entrando nelle ultime due intense, frenetiche settimane di campagna elettorale, con innumerevoli incontri programmati. Pur avendo iniziato tardi la mia campagna elettorale, trattenuto fino all’ultimo da fondamentali e prioritarie attività istituzionali legate al mio impegno da Sindaco, nelle ultime settimane ho già avuto modo di prendere parte a numerosi incontri con i cittadini organizzati sul territorio, oltre che a partecipare a diversi confronti con gli altri candidati sindaci, incontri pubblici o tavole rotonde – scrive Biancheri – In vista delle ultime due intensissime settimane di campagna elettorale, con un’agenda già strapiena di appuntamenti programmati da tempo, continuano anche pervenirmi richieste di incontri sui media, tavole rotonde ecc.. Per questo motivo ci tengo a chiarire pubblicamente che, purtroppo, non riuscirò fisicamente a prendere parte a tutti gli ulteriori nuovi inviti che stanno ancora pervenendo da parte dei media, di alcune associazioni o sigle sindacali, ma con 116 candidati a mio sostegno e ognuno con un incontro già programmato in soli 14 giorni rimanenti…è veramente dura… Farò il possibile, ma voglio già scusarmi anticipatamente per quegli appuntamenti mediatici, quei dibattiti o quelle tavole rotonde a cui non riuscirò a presenziare».