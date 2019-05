Sanremo. Un istruttore di body building di Sanremo, Marco Alberucci, 36 anni, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Martino di Genova in seguito alle lesioni riportare, verso le 23 di ieri, in un frontale avvenuto in corso Marconi. Il giovane viaggiava in sella alla propria a Honda, quando, stando ai primi accertamenti, è stato travolto da un’auto contromano, in fase di sorpasso.

Sul posto il personale sanitario del 118 con i vigili del fuoco e la polizia municipale.