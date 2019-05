Sanremo. Stanno per tornare nella loro storica sede del mercato annonario, i banchi della frutta e verdura che da circa tre mesi si erano trasferiti all’esterno, tra piazza Eroi e Muccioli, per permettere i lavori di riqualificazione straordinaria della struttura comunale. Da questa mattina, infatti, i commercianti sono all’opera per spostare le proprie mercanzie nei nuovi spazi al coperto.

Il mercato, come appare oggi, ha cambiato radicalmente faccia. Non ci sarà più quell’atmosfera caoutica della quale erano avvolte le contrattazioni ante restyling. Ogni banco, ricollocato in modo tale da creare spazio ad un grande bar centrale (da affidare in concessione prossimamente), è rialzato da terra. La sua struttura cubica portante è stata costruita in legno, mentre le tendine ignifughe serviranno a celare la merce nei periodi di chiusura.

A terra l’intero plateatico è stato piastrellato ex novo. Anche i bagni hanno cambiato aspetto. Unica pecca di un progetto realizzato a regola d’arte e con qualche giorno di anticipo rispetto alla tabella di marcia, è la scaletta attraverso la quale si poteva accedere alla terrazza. Le quote sono state toppate, risultato: per avere una visione d’insieme bisogna affrontare una pendenza da scalatore.

La riapertura al pubblico è prevista per giovedì mattina.