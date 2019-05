Sanremo, Ingenito: «Nuovo Puc, in bilico Riviera Trasporti a rischio i posti di lavoro»

Sanremo. «Nuovo Puc, a rischio l’operazione salva Riviera Trasporti», a sostenerlo è l’ingegner Enrico Ingenito, candidato nella lista civica “100 x100 Sanremo, Sergio Tommasini sindaco” alle amministrative di domenica prossima.

«Come è noto -prosegue Ingenito – la mancata pubblicazione delle osservazioni di carattere sostanziale al nuovo Puc da parte dell’amministrazione Biancheri ha reso vana la modifica di destinazione d’uso del deposito della Riviera Trasporti. L’approvazione del Puc, infatti, come riporta testualmente la relazione tecnica 116 allegata alla Dgr numero 347 del 30 aprile 2019 in cui si legge che dagli elaborati di Puc sono state stralciate tutte le previsioni e disposizioni normative conseguenti alle osservazioni di carattere sostanziale che il Comune non ha debitamente adottato ai sensi dell’articolo 38 comma 6 della Legge regionale 36/1997 e successive modifiche vigente quando il Comune ha assunto la Dcc numero 28/2017 come già rilevato con Dgr 158 del 16 marzo 2018, ha determinato lo stralcio di tutte le osservazioni a carattere sostanziale che il Comune non ha debitamente adottato e pubblicato come invece indicato dalla Regione».

Lo spinoso caso della mancata pubblicazione delle osservazioni e di tutte le sue conseguenze era stato già sollevato dal consigliere comunale di Forza Italia Simone Baggioli.

Tra le osservazioni di carattere sostanziale stralciate c’è, appunto, la numero 106, relativa al cambio di destinazione d’uso del deposito Rt che avrebbe consentito all’azienda del trasporto pubblico di valorizzare l’immobile. L’approvazione del Puc stesso, inoltre, ha determinato la decadenza della pratica a suo tempo istruita in variante al vecchio Prg. Attraverso la vendita della vecchia rimessa degli autobus trasformata in residenziale, infatti, l’azienda incasserebbe 9 milioni di euro, vero e proprio ossigeno per evitare il fallimento.

«Toccherà dunque -conclude Enrico Ingenito – alla nuova amministrazione metterci una pezza attraverso una variante al nuovo Puc».

Considerando i tempi burocratici, bisognerà vedere, però, se nel frattempo Riviera Trasporti troverà la forza economica per sopravvivere.