Sanremo. Spunta in via Matteotti un vaso in cui “crescono” cicche di sigarette.

Nonostante ci sia lì vicino un cestino della spazzatura fornito dell’apposito portacenere, ci sono gli incivili che pensano bene di riempire un vaso, dedicato ai fiori, con le cicche di sigarette. Gesto che, oltre a rovinare le piante, porta degrado nel centro città.