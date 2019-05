Sanremo, incidente lungo corso Orazio Raimondo: l’appello dei famigliari del ciclista

Sanremo. I famigliari del ciclista, coinvolto in un incidente avvenuto sulla pista ciclabile all’incrocio che da corso Orazio Raimondo conduce al Victory Morgana Club, lanciano un appello: «La mattina di martedì 21 maggio a Sanremo, sull’attraversamento ciclabile situato in prossimità del Baretto e di fronte all’Albergo Marinella, lungo corso Orazio Raimondo, si è verificato un incidente che ha coinvolto un ciclista, che ha riportato gravissime lesioni per cui ancora oggi si trova nell’ospedale di Santa Corona con prognosi riservata.

Come famigliari del ciclista stiamo cercando persone che abbiano avuto una visione diretta dell’incidente al fine di stabilire le dinamiche e possibilmente aiutare le autorità competenti. Se avete assistito all’incidente, vogliate contattare la redazione del giornale (al tel 0184 591488, con messaggio alla pagina Facebook di Riviera24.it o via email a redazione@riviera24.it) che vi farà avere un contatto diretto con noi oppure chiamate la Polizia Municipale di Sanremo che sta cercando testimoni per ricostruire l’accaduto (tel. 0184-52361). Vi ringraziamo anticipatamente per ogni contributo che potrete dare al fine di ricostruire il sinistro».