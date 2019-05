Sanremo, in un anno 100 puntate in compagnia di Luca Celoria su R24

Sanremo. Un anno di cinema e fumetti in radio con Luca Celoria autore e sceneggiatore televisivo in collaborazione con lo staff di Radio Riviera 24: in onda da 12 mesi sono state, infatti, superate le 10o puntate della seguitissima rubrica “Nerd“.

«Ho cominciato a inizio maggio 2018 -racconta Celoria – a realizzare puntualmente ogni settimana nel palinsesto della nostra radio, due rubriche insolite che affrontavano temi differenti e inusuali totalmente focalizzati sul mondo del cinema e sul mondo dei fumetti e dell’universo Nerd. Approfondimenti, curiosità, viaggi nei parchi a tema, racconti, idee, risate, back stage, interviste».

Insomma, tutto quello che capita da queste parti, ma anche parecchio lontano, Luca lo aveva colto al volo e lo aveva trasportato in parola per poter intrattenere il pubblico di Radio Riviera 24.

«Tutto è cominciato, così dicendoci – ricorda Celoria – noi partiamo e poi vediamo quel che succede. Con Giusy Di Martino, abbiamo realizzato parecchie prove cercando di costruire un format veloce ed agile che parlasse di argomenti familiari a tema cinema e fumetti, che effettivamente piacciono a tutti, ma che potrebbero sembrare troppo di nicchia se si va troppo nello specifico. Quindi si parla sempre in maniera semplice e approfondita sì, ma senza entrare mai nei dettagli troppo esagerati».

«L’idea base è quella di dare spazio alla curiosità e alla fantasia e magari, riuscire a far cogliere una semplice idea che possa far scattare la curiosità dell’ approfondimento attraverso un discorso frizzante su argomenti come i fumetti, le App, i back stage dei film, i parchi di divertimento, le fiere e gli eventi. Insomma, tutto quello inerente al mondo delle storie e della creatività in tutte le sue forme cercando sempre di stupire ed intrattenere scovando argomenti sempre freschi e nuovi che non si esauriscono mai», conclude lo sceneggiatore di Imperia.