Sanremo. Affollatissimo appuntamento ieri pomeriggio in via Martiri della Libertà all’incontro organizzato dai candidati della lista 100 per 100 Sanremo Tommasini Sindaco Laura Nante e Arturo Santos, al quale ha partecipato il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini.

Ai tantissimi presenti, Sergio Tommasini ha declinato diversi punti del programma elettorale, dalla sicurezza, al commercio, turismo e ovviamente la proposta per una migliore raccolta differenziata in città.

di 7 Galleria fotografica Evento pro Tommasini Laura Nante e Arturo Santos