Sanremo. Un uomo di 49 anni ha perso la vita questa sera, poco dopo le 20, in via Padre Semeria, all’altezza del civico 220, in seguito a una caduta dallo scooter.

Stando a una prima ricostruzione sembra che l’uomo abbia perso il controllo del mezzo, forse per un’insenatura della strada, e sia sbandato sulla destra della carreggiata, andando a sbattere contro un idrante per poi rimbalzare nel centro del manto stradale. Secondo un testimone oculare, la vittima stava affrontando la salita ad andatura normale. L’incidente non sarebbe dunque stato causato dall’eccesso di velocità.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 con un’ambulanza, ma all’arrivo del medico, per lo scooterista non c’era più nulla da fare se non constatarne il decesso. In attesa dell’arrivo del medico legale, la via è stata chiusa al traffico veicolare.