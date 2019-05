Sanremo. Nel pomeriggio presso il Club House campo da rugby a Pian di Poma è andato in scena il Clinic Formativo, dedicato a tecnici e dirigenti sportivi, condotto da Andrea di Giandomenico (tecnico della Nazionale Femminile di Rugby ) ed Alesssandro Bottino (manager Fir).

«Il segreto per il successo sono le ragazze – afferma il tecnico della Nazionale Femminile di Rugby Andrea di Giandomenico - Credo che diano un contributo veramente importante la loro motivazione e la loro determinazione nell’affrontare le sfide. Poi ci sono vari fattori, come una federazione che ci crede e vuole investire, soprattutto nei club come quello di oggi. E’ importante avere una struttura e una casa, senza quella è difficile portare avanti questo sport. Credo davvero che sia la comunità di tanti il vero segreto per raggiungere il successo in qualsiasi processo».

«Le maglie qui esposte rappresentano la mia storia – dice il tecnico – Trovare quattro tecnici di riferimento per le ragazze dimostra che il raggiungimento del successo necessita di uno sviluppo costante, negli anni il focus formativo è fondamentale. E’ importante che le ragazze “si ammalino” di questo sport, i grandi risultati sono giunti grazie alla passione per il rugby. E’ fondamentale inoltre la distinzione tra prestazione e formazione. Questo sport si è sempre distinto come portatore di valori. Bisogna avere una visione chiara e condivisa su come vediamo l’inclusione, la vediamo come opportunità o un obbligo? Solo così si può costruire un bel percorso».

Per l’occasione sono intervenuti anche Emanuele Capelli della Sanremo Rugby, l’assessore allo Sport Eugenio Nocita e Giuseppe Di Meco (amministratore).

Successivamente si sono svolti gli allenamenti delle selezioni liguri femminili under 14 – under 16 – under 18.