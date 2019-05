Sanremo, il Sea Basket in semifinale del campionato U14

Sanremo. Dopo 3 autentiche battaglie i ragazzi del sea basket under 14 vincono la gara decisiva che li proietta alle semifinali del campionato U 14.

Vittoria in gara 1, sconfitta in gara 2 a Genova e in fine vittoria tra le mura amiche contro un Auxilium Genova mai doma , con le tribune gremite di tifosi e bambini. “Siamo molto felici per questo risultato, i ragazzi sono seri e si impegnano duramente. Oggi è stata veramente dura, ma non c’è tempo per sentirci bravi, da lunedì inizia la serie con Recco, squadra vincitrice del girone Levante. Noi siamo pronti “ dichiara coach Bonino Mauro.

Play off quarti di finale gara 3

Sea Basket Sanremo – Auxilium Genova 65-53 (17-13; 35-32; 51-45)

Sea Basket Sanremo: Lodigiani Nicolò 10, Morone Jan , Gomri Nedra , Del Pero Leonardo 13, Balestra Samuele 5, Alovisi Davide, Biancheri Ilario 2, Lupi Matteo 21, Travkin Artem 14, Romani Filippo, Moraglia Matteo

allenatore Bonino Mauro