Sanremo. Bagno di folla all’incontro organizzato presso l’Hotel Alexander dal presidente del consiglio comunale uscente Alessandro Il Grande e dalla consigliera Adriana Cutellè, entrambi ricandidati a sostegno di Alberto Biancheri sindaco, anch’egli presente all’incontro.

Tante persone hanno partecipato a una delle ultime tappe di questa campagna elettorale. Non sono mancati, da parte dei candidati e da parte del sindaco, riferimenti sia all’enorme lavoro svolto con successo in questi 5 anni sia alle prossime sfide che attenderanno la nuova amministrazione. In particolare, sono stati richiamati, tra gli altri, tutti gli investimenti fatti in questi anni in materia di sicurezza, sia attraverso la creazione e l’implementazione di un sistema di videosorveglianza composta da un numero sempre crescente di telecamere (oggi, circa 175 funzionanti in alta definizione), sia attraverso le nuove assunzioni che hanno riguardato il corpo di Polizia Municipale.

Inoltre, sono stati richiamati alcuni dei più importanti progetti realizzati dall’attuale amministrazione, tra cui il nuovo centro commerciale The Mall, che porterà circa 150 nuovi posti di lavoro oltre che migliaia di turisti, i lavori del mercato annonario, la rotonda di la Foce, lo sblocco della pratica relativa a Portosole, gli interventi in materia di viabilità. Infine, il sindaco ha voluto sottolineare uno dei più grossi investimenti fatti in questi 5 anni, vale a dire gli 8 milioni di euro destinati alla messa a norma e in sicurezza di oltre 20 pressi scolastici.

Per quanto riguarda le prossime sfide e i prossimi obiettivi da raggiungere, non è mancato un riferimento al servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, oggi giunta oltre il 60%, e che verrà sicuramente potenziato prossimamente sia attraverso nuove isole ecologiche sia con nuove modalità di raccolta.