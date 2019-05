Sanremo, il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a sostegno di Tommasini

Sanremo. Il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini incassa il sostegno della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

In un breve video l’ex Ministro della Gioventù lancia il suo appello per la corsa di Tommasini a sindaco di Sanremo:

“Anche a Sanremo Fratelli d’Italia c’è a sostegno di Sergio Tommasini – afferma Giorgia Meloni – per una città sicura che abbia rispetto delle famiglie, sostenga i propri commercianti, sostenga la propria identità, per una città libera dall’insicurezza, libera dal degrado che la sinistra ha costruito in questi anni”.