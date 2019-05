Sanremo, il Grafiche Amadeo retrocede in serie D

Sanremo. E’ un’amara retrocessione in serie D, quella vissuta dal Grafiche Amadeo nel campionato regionale di serie C maschile.

Infatti solo per 0,1 di quoziente set il Grafiche Amedeo a pari punteggio in classifica, ovvero 11 punti, viene scavalcato dal Volley Colombiera La Spezia. Sabato sera i giovani ragazzi di Massino Ciogli hanno dato il meglio per contrastare gli spezzini del Volley larghezza già promossi in serie B, ma gli spezzini sempre con tutti i titolari in campo non hanno ceduto un colpo e nella parte finale dei set si sono sempre imposti vincendo l’incontro per 3 set a 0.

Grazie alle schiacciate di Filippi e Gazzera nei primi 2 set i ragazzi del Grafiche Amadeo sono stati in vantaggio anche di 6 punti sugli avversari che pero piano piano con esperienza dei trentenni hanno superato e sconfitto i giovani sanremesi che per quoziente set si vedono retrocedere in serie D.

Infatti il Volley Colombiera Spezia, squadra che aveva 1 punto in meno del Grafiche Amadeo è riuscita ha conquistare 2 set contro il forte San Antonio Genova ed agganciare in classifica il Grafiche Amadeo eppure superarlo per 0,1 di quoziente set regalandosi una insperata salvezza.

Dopo più di 20 il ponente ligure perde la rappresentanza in serie C regionale, tra Imperia, Arma, Sanremo una squadra o più squadre hanno sempre rappresentato il volley maschile nel massimo campionato regionale, dal prossimo anno, tranne eventuali ripescaggi, il volley maschile avrà l’ago della bilancia tutto a levante con più dell’80% della squadre tra Genova e La Spezia.