Sanremo. Il cordoglio della Residenza Franchiolo per la morte di padre Cristoforo Smola: il parroco 43enne della chiesa della Mercede a San Martino, ricoverato da diversi giorni nell’ospedale universitario di Cracovia dopo una caduta in bici, mentre si trovava in Polonia in visita ai genitori.

Ciao Padre Cristoforo.

Con un Ciao colmo di affetto, di stima, vogliamo darti l’ultimo saluto, noi, ospiti, parenti, amici, dipendenti e direttore Stefano Faraldi che non dimenticherà mai le tue parole di augurio per la nuova conduzione della Residenza quel giorno del 22/12/15. In punta di piedi sei entrato nelle nostre vite, con le tue parole hai portato conforto, con il tuo sorriso hai portato serenità, con la tua presenza hai portato quello in cui credevi: l’Amore che vince sulla morte.

Oggi, se pur con tanto dolore nel cuore, questa verità la vogliamo far nostra e credere che tu continuerai a far parte di noi, che da lassù ci accompagnerai con la tenerezza che ti ha contraddistinto in questi anni, quando ti affacciavi alle nostre porte per un amichevole saluto. Grazie Padre Cristoforo per quando hai festeggiato con noi momenti importanti Grazie Padre Cristoforo per averci dato la possibilità, prestandoci il pulmino della parrocchia, di uscire e camminare ancora per le strade della nostra città. Grazie Padre Cristoforo per aver voluto anche noi alla festa

parrocchiale di Nostra Signora della Mercede. Ma soprattutto grazie Padre Cristoforo perché, camminando nei

nostri corridoi, attraverso te stesso, hai portato quel Gesù che ha messo davanti a tutto e a tutti l’uomo sofferente, solo, malato.

L’amore che hai seminato resterà nei nostri cuori e il tuo sorriso rimarrà impresso nei nostri occhi. Ti salutiamo, sicuri che Maria, la Madre da te tanto amata, ti avràgià preso per mano. Ciao.