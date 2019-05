Sanremo, il Casinò nega sala al sindacato Ugl: la solidarietà del candidato sindaco Sergio Tommasini

Sanremo. «Colgo l’occasione per porgere la mia solidarietà al sindacato Ugl – scrive il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini – che per via dell’inspiegabile diniego da parte della dirigenza della Casinò spa, non è stato concesso loro uno spazio all’interno della casa da gioco per il confronto con i candidati sindaco di Sanremo».

«Sono molto rammaricato da questa situazione, il bavaglio non è mai uno strumento di democrazia. Comunque – conclude Tommasini – sono favorevole e disponibile, come ho fatto per le altre sigle sindacali, di confrontarmi con l’Ugl per discutere il bene del Casinò».