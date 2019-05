Sanremo. Tappa a Poggio ieri sera per il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini, per l’incontro organizzato dal candidato al consiglio comunale della Lega Marco Stella. In questo partecipato appuntamento, Tommasini ha avuto modo di declinare ai presenti le linee programmatiche di mandato, con particolare attenzione alle frazioni, con l’istituzione di un assessorato a loro dedicato.