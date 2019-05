Sanremo. Questa mattina il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini si è recato nella zona del Casinò, accompagnato dal candidato al consiglio comunale della Lega Francesco Nola.

Tommasini ha avuto modo di incontrare i numerosi commercianti e residenti i quali hanno posto diverse domande sul programma elettorale e lamentele, soprattutto per quanto riguarda la raccolta differenziata che ha bisogno di un cambio di rotta perché ad oggi come è concepita così non va.