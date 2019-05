Sanremo, il candidato sindaco Pezzini versione Trono di Spade lancia l’appello al voto

Sanremo. «Abbiamo fatto la nostra campagna in maniera molto particolare e simpatica. Questa per noi rimane comunque l’immagine più giusta di tutta la campagna, perciò noi dichiariamo che: il 26 maggio noi vi daremo un finale diverso» – dichiara il candidato sindaco Alberto Pezzini.

«Unisciti anche tu alla battaglia per il Trono di Sanremo, Futura Sanremo ha bisogno anche di te! Preparate le schede elettorali, affilate le matite e ricordatevi che il voto è l’arma più potente che abbiamo per poter cambiare la città, barra “Futura Sanremo per Alberto Pezzini sindaco”».