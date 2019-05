Sanremo, il candidato sindaco Alessandro Condò: «Ci giocheremo le nostre carte fino in fondo»

Sanremo. Le dichiarazioni di Alessandro Condò, candidato sindaco di Sanremo Libera:

«Siamo nati ad ottobre dello scorso anno, con molta umiltà, con un programma serio, con tanta voglia di fare qualcosa di concreto per la nostra città.

Abbiamo lavorato in silenzio, a testa bassa, rispettando tutto e tutti. Ci siamo fatti conoscere, abbiamo diffuso le nostre idee e le nostre proposte. Ci siamo dovuti difendere da chi ci ha sempre denigrato, deriso, sottovalutato. Non ci siamo mai abbattuti, anzi, abbiamo tirato fuori il meglio di noi stessi, esprimendo solo in parte il nostro potenziale e le nostre conoscenze.

Ed oggi siamo lì, insieme ai grandi, per giocarci le nostre carte. Lo faremo fino in fondo, senza sconti, senza mai abbassare la testa, ricordandoci di chi ci ha sempre portato rispetto, e di chi no. Comunque vada, sarà un successo.

Mio figlio di 11 anni mi ha chiesto: «Papà, ma riuscirai a fare il Sindaco?», «No, amore, papà sarà difficile che riuscirà a fare il Sindaco, ma spera di riuscire a dimostrarti che nella vita le vittorie possono arrivare anche senza essere necessariamente i primi». Per me è questo che conta.

Grazie a questo gruppo meraviglioso e a chi, anche dall’esterno, ci ha sempre sostenuto e continuerà a farlo anche in futuro. E adesso andiamo a prenderci ciò che ci spetta e ciò che ci siamo conquistati. Siete grandi, vi voglio bene».