Sanremo. Si è svolta ieri la festa per la presentazione del candidato al consiglio comunale Giannimaria Tinelli il quale scrive:

“Ringrazio tutti i numerosi amici che ieri pomeriggio sono intervenuti all’apericena che ho organizzato per la Lega in favore della presentazione del candidato sindaco Sergio Tommasini.

Egli ha ribadito i concetti principali del suo programma che concordano in pieno con quelle che sono le mie aspettative in particolare sui temi della sicurezza, del rilancio dell’economia della città, il rilancio della ciclabile, del sostegno allo sport, il rilancio del turismo e molto altro ancora.

Conto sull’aiuto di ciascuno di voi il giorno 26 maggio, affinchè tutto ciò, possa passare dalla teoria alla pratica.

Diamo fiducia ad un uomo che si è fatto da sé, che ha accumulato una notevole esperienza lavorando all’estero e che ha a cuore Sanremo ed i suoi abitanti.

Il 26 accanto al simbolo della Lega nella scheda elettorale di colore azzurro scrivi Tinelli”