Sanremo, i ragazzi del liceo Cassini a teatro al Carlo Felice di Genova

Sanremo. Sono ormai anni che il liceo Cassini è impegnato nella riscoperta del genere teatrale e, attraverso il

‘progetto all’opera’, i ragazzi, affiancati dalle professoresse Annadina Palanca e Patrizia Magnoni, hanno

avuto la possibilità di prendere parte a numerosi spettacoli al teatro Carlo Felice di Genova.

«Il 28 maggio abbiamo assistito all’ultimo appuntamento con la rappresentazione di ‘ Cavalleria Rusticana “ e

‘Pagliacci ‘, preceduti da ‘La bella addormentata nel bosco’ sul ghiaccio a febbraio e il ‘Don Pasquale’ a marzo. Solitamente si è portati a pensare all’opera come a un qualcosa di lontano, eppure grazie a questa iniziativa è stato evidente come essa tratti tematiche universali, che ragazzi di ieri hanno affrontato come quelli di oggi: l’amore, i drammi, le tragedie familiari, la gelosia e molti altri ancora.

Teatro e tecnologia si sono fusi in un perfetto connubio che ha permesso di trasformare il teatro in una pista di pattinaggio su ghiaccio per la rappresentazione del ‘La bella addormentata’ ma anche di costruire scenografie mobili e adattabili ai singoli spettacoli. Il tutto viene accompagnato dalle capacità degli artisti di interagire direttamente con gli osservatori, fattore che ha invogliato altri ragazzi a prendere parte al progetto.

In conclusione l’attività risulta un successo sotto ogni punto di vista pertanto la scuola si ritiene orgogliosa di aver fatto brillare nuovamente la luce del teatro» – fa sapere la scuola.