Sanremo, i carabinieri visitano il centro riabilitativo per disabili “Giovanna d’Arco”

Sanremo. «Siete venuti a trovarci? Si siamo qui per voi», ed è subito festa fra gli ospiti del centro riabilitativo per disabili Giovanna d’Arco, entusiasti della promessa mantenuta dalla dott.ssa Monia Settembrini, coordinatrice della struttura e dai suoi collaboratori: una mattina in compagnia dei carabinieri di Sanremo, giunti a bordo della nuova gazzella Alfa Giulietta, con i lampeggianti accesi, accompagnati da un giro di sirena per far provare l’emozione di un intervento in emergenza.

Sotto i pini del grande giardino gli ospiti della struttura hanno potuto interagire con i militari che hanno soddisfatto tutte le curiosità richieste, dai distintivi presenti sull’uniforme agli equipaggiamenti in dotazione alle autovetture di servizio. Al termine non poteva mancare una foto di gruppo per fissare quel ricordo indelebile di una giornata trascorsa insieme ai carabinieri, sempre presenti tra la gente e vicini, con quotidiano impegno, alle categorie più deboli, bambini, anziani e disabili.