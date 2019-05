Sanremo. Si è tenuto ieri pomeriggio in via Martiri della Libertà un incontro organizzato dai candidati della Lega Paolo Ciarlo e Mihaela Hutupasu, al quale ha partecipato il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini.

E’ stata l’occasione per discutere, con le tante persone intervenute all’evento, del programma elettorale ed in particolare delle proposte di Tommasini per quanto riguarda la raccolta differenziata, che si può fare meglio garantendo decoro e pulizia ed eliminando i sacchi per la strada.