Sanremo. Si è tenuto ieri pomeriggio in via Galilei al Borgo un incontro organizzato dai candidati della Lega Andrea Artioli e Federica Cozza, al quale ha partecipato il candidato sindaco del centrodestra unito Sergio Tommasini.

E’ stata l’occasione per porre l’accento sulle periferie, spesso e volentieri dimenticate dall’attuale amministrazione, oltre a sottolineare le criticità del porta a porta in un quartiere assai popoloso come il Borgo.