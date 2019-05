Sanremo. Non si ferma la protesta degli studenti per sensibilizzare l’opinione pubblica sui cambiamenti climatici e sull’urgenza di porre un freno all’inquinamento del Pianeta. Questa mattina i liceali hanno lanciato un nuovo corteo che, partito dalla sede del Cassini, si sta snodando lungo la pista ciclabile per radunarsi, infine, a Pian di Nave.

La protesta era scattata lo scorso 15 marzo nel nome di Greta Thunberg, l’alunna e attivista svedese che per prima, al grido di «noi vogliamo un mondo migliore», aveva lanciato la sua campagna ambientalista capace di diffondersi in tutto il mondo.