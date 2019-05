Sanremo, gli anziani della parrocchia di S. Siro in visita al nucleo elicotteri dei carabinieri

Sanremo. Non una giornata qualunque quella appena trascorsa per gli anziani del centro “Insieme per…” della parrocchia di S. Siro di Sanremo.

A pochi giorni di distanza dalla visita delle Residenze Anni Azzurri “Franchiolo” di Sanremo e “Le Grange” di Riva Ligure anche, questa mattina trenta “nonnini” ed i loro accompagnatori hanno fatto visita al nucleo elicotteri carabinieri di Villanova d’Albenga, unitamente al comandante della compagnia carabinieri di Sanremo Capitano Mario Boccucci al Lgt. Paolo Farchetti con i

quali la polisportiva ha organizzato l’evento.

Ad accogliere i partecipanti il Ten. Col. Claudio Proietti, comandante del nucleo elicotteri il quale ha illustrato ai visitatori le tipologie di attività effettuate dal proprio Reparto proiettando immagini e filmati che hanno suscitato l’entusiasmo dei presenti. Successivamente gli anziani hanno potuto visionare da vicino l’elicottero in dotazione al Nucleo, un AGUSTA A 109 Nexus, e

salire a bordo per realizzare alcune foto. La gita è proseguita con la visita al Nucleo Cinofili collocata all’interno della medesima struttura. I partecipanti hanno potuto ammirare le potenzialità ed interagire con alcuni Pastori Tedeschi addestrati per la ricerca degli esplosivi e delle sostanze stupefacenti. Nel centro era presente anche “REX”, un Malinois Belga appena giunto al Nucleo, addestrato per lo svolgimento di compiti specifici sia come cane da ricerca persone che d’assalto, venendo impiegato anche nell’Ordine Pubblico.

Continua l’impegno quotidiano dei Carabinieri per la tutela delle fasce deboli anche attraverso la realizzazione di giornate come quella odierna che sottolineano la vicinanza dell’Arma al cittadino, ogni giorno.