Carissimi lettori,

in questi giorni, precisamente il 29 e 30 aprile, dalle 14.30 alle 16.30, noi ragazzi della scuola primaria Antonio Rubino siamo stati presenti, con dei laboratori gratuiti, nella splendida cornice del forte Santa Tecla che ospita la mostra dedicata a Libereso Guglielmi “La forza della natura”.

Nonno Libereso è stato un grande esperto botanico e giardiniere dello scrittore Italo Calvino. Tante generazioni di alunni della Rubino hanno avuto il privilegio di poter ascoltare i suoi racconti e di rimaner rapiti dai suoi disegni. Ha insegnato e diffuso l’amore per la natura e lo ricordiamo come un vero e proprio nonno. Quest’anno, essendo ormai in quinta, abbiamo voluto rendergli omaggio organizzando due laboratori, uno di scienze “Adotta un seme” ed uno di arte “Arte in fiore”.

Tutti coloro che sono venuti a trovarci hanno potuto dipingere e portarsi a casa la propria opera, o adottare e prendersi cura di un seme da far germogliare e crescere.

Questi laboratori hanno avuto molto successo, infatti hanno partecipato con gioia grandi e piccini che si trovano a visitare questa mostra meravigliosa aperta dal 20 aprile al 1° maggio e che raccoglie le opere, i disegni gli appunti, i consigli, le ricette e tutta la conoscenza e l’amore per la natura e l’ambiente che nonno Libereso ha voluto trasmettere alle generazione future.