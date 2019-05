Sanremo, Giuria Giovani David di Donatello: il liceo Cassini si aggiudica il primo premio

Sanremo. Nell’ambito delle programmazioni cinematografiche dell’Ariston ogni anno gli alunni delle scuole di Sanremo partecipano alla rassegna Giuria Giovani David di Donatello.

Vengono riproposti dei film italiani e d’essai e, gli alunni delle scuole di Sanremo dopo la visione dei film partecipano con dei temi inerenti al cinema ad una gara dove vengono premiati i migliori elaborati. Quest’anno come l’anno scorso il liceo Cassini si è aggiudicato il primo premio, il tema del signor “Karam Abd El Gelil” è stato considerato dalla giuria il miglior elaborato partecipante al concorso e, lo studente potrà intervenire come ospite giurato al Premio Leoncino d’oro, in occasione della 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia che si svolgerà nella città lagunare dal 28 agosto all’7 settembre.

La società Ariston con i suoi amministratori è molto fiera del lavoro effettuato da Franco Barbruni che si occupa di incentivare i professori e gli alunni a partecipare in modo più fattivo al mondo del cinema invogliando le nuove generazioni ad avvicinarsi ad un mondo forse fantastico o forse molto realistico con un grande schermo che ti avvolge con le sue immagini e i suoi suoni.