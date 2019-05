Sanremo, giro di vite dei carabinieri nella Pigna: altri 4 stranieri nei guai

Sanremo. Continua l’attività di contrasto ai reati di natura predatoria condotta dai carabinieri della compagnia di Sanremo con particolare interesse al quartiere della “Pigna”.

Dopo il blitz di ieri mattina che ha portato al deferimento di sei cittadini di origine senegalese trovati in possesso di varia merce contraffatta, questa mattina i militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti in un’abitazione fatiscente ove era stata segnalata la presenza abusiva di alcuni cittadini stranieri.

È stato lo stesso proprietario, residente in altra località di Sanremo, ad avvisare le forze dell’ordine avendo trovato il portone di ingresso forzato. Sul posto, due pattuglie dei carabinieri hanno provveduto ad identificare e condurre in caserma quattro uomini di origine marocchina, senza fissa dimora e incensurati, che dopo gli accertamenti di rito sono stati deferiti per violazione di domicilio aggravata mentre l’abitazione è stata sgomberata e riconsegnata al legittimo proprietario.