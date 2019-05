Sanremo, è morto dopo una caduta in bici padre Cristoforo

Cracovia. E’ morto padre Cristoforo Smola: il parroco 43enne della chiesa sanremese della Mercede a San Martino, ricoverato da diversi giorni nell’ospedale universitario di Cracovia dopo una caduta in bici, mentre si trovava in Polonia in visita ai genitori.

Il frate aveva riportato un grave trauma cranico a seguito di una caduta mentre partecipava a una gara ciclistica, sport del quale era appassionato.

Originario di una cittadina nel sud della Polonia, padre Cristoforo, officiava nella chiesa di San Martino dal 2012. A Sanremo era molto stimato e ben voluto da tutta la comunità parrocchiale. Comunità che per lui ha pregato e sperato fino alla tragica notizia della sua morte.