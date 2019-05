Sanremo, dopo dieci anni trova il coraggio e denuncia il marito aguzzino

Sanremo. Dopo anni di maltrattamenti subiti e tenuti segreti, cede, denuncia il marito alla polizia e lo fa allontanare definitivamente dalla propria vita. La protagonista dell’ennesimo caso di violenza di genere è una giovane donna di nazionalità rumena ma sanremese di adozione.

La storia d’amore tra i due era iniziata nel 2011 nel loro Paese. Dopo il matrimonio la coppia si era trasferita in Italia, dove ha dato alla luce due bambini.

Nel ripercorrere la storia della relazione, nella denuncia presentata solo ieri a fronte di anni di violenze, la donna ha spiegato agli investigatori del commissariato che l’uomo da sempre aveva tenuto nei suoi confronti un atteggiamento aggressivo e prevaricatore ma che lei, profondamente innamorata, pensava fosse un problema momentaneo ed era inizialmente disposta ad accettare qualunque cosa.

La travagliata relazione d’amore ha poi subito una escalation: insulti, minacce anche di morte, percosse, tentati strangolamenti, violenza fisica, psicologica ed economica. La situazione già grave è degenerata a seguito di due traumatici eventi: la morte della madre della donna a causa di un incidente stradale causato proprio dall’uomo, oggi denunciato e la relazione extraconiugale confessata dalla donna al marito.

In aggiunta, l’uomo, negli ultimi mesi, ha iniziato a fare uso di alcolici e superalcolici e gli episodi di minacce, percosse e maltrattamenti si acuivano drammaticamente, anche perché quasi sempre avvenivano alla presenza dei bambini della coppia.

La donna, nel fornire la propria versione ai poliziotti, mai prima aveva denunciato e lasciato il marito in parte perché ancora innamorata e speranzosa di un cambiamento e in parte perché non essendo economicamente indipendente per il bene dei figli decideva di sopportare le angherie del marito.

A fronte della paura e del disagio vissuto dai figli e del continuo inasprimento degli episodi di violenza, la vittima, a dieci anni di distanza, decide di volere la separazione e denuncia i maltrattamenti.

L’attenta e scrupolosa attività di indagine della Polizia di Stato, anche dopo la separazione dal marito, tuttavia, hanno portato gli inquirenti a scoprire il perdurare di una situazione di pericolo per l’incolumità della donna. Per tale motivo, su proposta del giudice per le indagini preliminari, per il colpevole dei maltrattamenti è stato emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna.