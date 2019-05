Sanremo, domani i funerali del giovane Alberucci: l’istruttore di body building vittima di un incidente stradale

Sanremo. E’ stato fissato per domani, mercoledì 22 maggio, il funerale di Marco Alberucci. Si tratta dell’istruttore di body building 36enne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale la notte di venerdì scorso, intorno alle 23, in corso Marconi, e poi spirato il giorno seguente all’ospedale San Martino di Genova.

La notte della tragedia Ol giovane viaggiava in sella alla propria a Honda Cbr, quando, stando ai primi accertamenti, è stato travolto da un’auto contromano che stava effettuando un sorpasso. Un impatto violentissimo, che aveva lasciato Marco a terra, esanime, con un grave trauma cranico e altre ferite, tra cui la frattura del braccio.

Le esequie si terranno alle 15.30, nella Chiesa di San Rocco alla Foce.