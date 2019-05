Sanremo, detenuto si barrica in cella e appicca incendio. Poliziotto ferito

Sanremo. Intorno alle 10 un detenuto marocchino, H.I., di circa 40 anni, ha appiccato il fuoco a coperta, lenzuola e sacchi della spazzatura presenti all’interno della propria cella, nel carcere in Valle Armea, in segno di protesta contro il mancato trasferimento di struttura e perché non lo facevano lavorare.

Per salvare sette detenuti, facendoli uscire dalle celle vicine a quella del marocchino, un assistente capo della polizia penitenziaria è rimasto intossicato ed è svenuto, dopo aver respirato il fumo. Accompagnato in ospedale, i medici lo hanno dimesso con una prognosi di tre giorni.

L’episodio è avvenuto nel reparto isolamento situato al piano terra del carcere di Sanremo, dove il marocchino era stato recluso per via del suo carattere violento e della difficoltà di gestione. Secondo quanto riferito da Fabio Pagani, segretario regionale UilPa Penitenzia: «L’incendio ha sprigionato intensi fumi e il personale in servizio ha dovuto provvedere, con non poche difficoltà, a spegnerlo». E sul poliziotto svenuto mentre aiutava i detenuti a uscire in cortile aggiunge: «Un episodio gravissimo che merita una condanna esemplare al protagonista di tale episodio».

Sotto accusa anche il sovraffollamento del penitenziario con 280 detenuti, su una capienza di 232.