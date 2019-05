Sanremo. Una corriera della Riviera Trasporti in fase di arresto per la fermata ha urtato nel pomeriggio di oggi in via Martiri della Libertà un idrante.

Si è, dunque, alzato un vero e proprio geyser di una decina di metri.

Sono quindi intervenuti i Vigili urbani e i tecnici dell’Amaie.