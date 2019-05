Sanremo, coppia di malviventi bloccati dalla Polfer finisce nei guai

Sanremo. Ruba il cellulare a una giovane presso la stazione ferroviaria e fa arrestare il proprio “compagno” per evasione dagli arresti domiciliari.

E’ successo nella giornata di ieri, quando si presentava in tarda serata presso gli uffici della polizia ferroviaria una giovane donna denunciando di aver subito il furto del proprio cellulare e di essere appena stata insultata, malmenata e minacciata con un cutter da una donna presente in stazione, la quale si accompagnava con un uomo.

I poliziotti, giunti sul posto e in poco tempo, riuscivano a rintracciare la donna e l’uomo descritti dalla viaggiatrice derubata e minacciata, la quale riconosceva i due soggetti e in particolare la donna che le aveva prima sottratto il cellulare e poi l’aveva aggredita.

I due soggetti, accompagnati negli uffici della Polizia di Stato, risultavano avere plurimi precedenti penali. In particolare, però, emergeva che l’uomo – pur rimasto estraneo alla sottrazione del telefono e all’aggressione agita dalla compagna – era sottoposto a regime di detenzione domiciliare nel comune di La Spezia, con permesso di assentarsi dal proprio domicilio esclusivamente dalle ore 07.00 alle ore 10.00 e solo nell’ambito del comune di dimora.

A fronte della violazione, dunque, l’uomo veniva arrestato per evasione e trasferito al carcere di Imperia come disposto dal Pubblico Ministero. La donna, invece, denunciata a piede libero per rapina.

Il telefono cellulare sottratto era rinvenuto dagli operatori nei pressi della sala d’attesa della stazione e restituito alla proprietaria.