Sanremo. Sabato 1° giugno alle 16 al Chiostro dell’Opera Don Orione, in via G. Galilei 713, si terrà il concerto di beneficenza “Sanctus Ioasnnes Solstitium”.

Si esibirà la Banda Pasquale Anfossi di Taggia diretta dal M° Vitaliano Gallo. Il programma:

K. J. Alford:Colonel Bogey

D. Shostakovitch: The Second Waltz

A. Mizzi: The King

G. Bizet: Carmen

J. Fucik: Florentiner Marsch

P. Mascagni: Cavalleria Rusticana Intermezzo

L. Bernstein: West Side Story

M. Dalprà: El Cocorito Paso Doble

G. Gershwin: Summertime

E. John:The Lions King

Con la partecipazione del Coro “Progetto Arte Musica Sanremo” della prof.a Raffaella Ferretti.

Giovanni Battista, in ebraico Iehôhānān, in greco Ιωάννης ο Πρόδρομος “Giovanni il Precursore”, in latino Ioannes Baptista, fu un asceta proveniente da una povera famiglia sacerdotale ebraica originaria della regione montuosa della Giudea e fondatore di una comunità battista che fu all’origine di alcuni movimenti religiosi del I secolo come la comunità cristiana fondata da Gesù di Nazareth e le comunità gnostiche samaritane fondate da Dositeo, Simone Mago e Menandro.

Giovanni Battista, venerato da tutte le chiese cristiane e considerato santo da tutte quelle che ammettono il culto dei santi, è una delle personalità più importanti dei Vangeli. Secondo il Cristianesimo, la sua vita e predicazione sono costantemente intrecciate con l’opera di Gesù Cristo; insieme a quest’ultimo, Giovanni Battista è presente anche nel Corano col nome di Yaḥyā come uno dei massimi profeti che precedettero Maometto.

Durante il concerto verrà dedicato un pensiero a padre Cristoforo Smola, morto il mese scorso per un’incidente in bicicletta in Polonia all’età di 43 anni, è stato vice parroco della chiesa della Mercede di Sanremo, dove lo ricordano tutti con tanto affetto. La cittadinanza è cordialmente invitata.