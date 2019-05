Sanremo, con chi stanno i “poteri forti”? Se lo domanda anche Tommasini

Sanremo. «Continua in questa campagna elettorale la macchina del fango nel tentativo di distogliere l’attenzione dei sanremesi dai reali problemi della città.

Siamo anche noi particolarmente curiosi di conoscere le clamorose informazioni in possesso del sindaco Biancheri anche perché a noi risulta che gli interessi legati ai grandi gruppi di potere non stanno certo dalla parte della nostra coalizione. Invitiamo ancora una volta – scrive la lista 100 per 100 Sanremo – tutte le parti in campo a tornare ad una sana competizione elettorale e mi rivolgo ancora una volta a Biancheri perché accetti, autentico “desaparesido” della campagna elettorale se non mediatica, a un confronto testa a testa, con Sergio Tommasini, aperto a tutta la cittadinanza per discutere con serenità delle nostre rispettive visioni di città».