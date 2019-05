Sanremo, come sarà formato il nuovo consiglio comunale dell’era Biancheri bis

Sanremo. Ecco come si dovrebbe comporre il consiglio comunale del secondo mandato del sindaco Alberto Biancheri. La sua lista storica, emanazone dall’associazione Sanremo al Centro, fa il pieno di preferenze ed è la più votata tra le liste. Dei sui candidati dovrebbero risultare eletti, in base alle conseguenze dell’elezioni al primo turno: Alessandro Il Grande (è il presidente del consiglio comunale uscente); Adriana Cutellè (consigliera comunale uscente); Eugenio Nocita (ex assessore all’ambiente); Silvana Ormea, Carlo Biancheri. Quinto possibile consigliere Marco Viale.

Della lista Alberto Biancheri sindaco: Alessandro Sindoni (capogruppo uscente); Sara Tonegutti; Mauro Menozzi (assessore uscente); Giuseppe Faraldi (consigliere uscente). Segue Simona Moraglia.

Del Partito Democratico: Costanza Pireri (vicesindaco uscente); Massimo Donzella; Alessandra Pavone. In bilico l’ex capogruppo Mario Robaldo.

Della lista Avanti Insieme: Massimo Rossano; Ethel Moreno; Umberto Bellini.

Rimane esclusa dall’assegnazione dei seggi di maggioranza Sanremo Attiva che con il suo ingresso nella coalizione Biancheri e il proprio 2,30% dei consensi, ha apportato al quorum del sindaco quel tanto da farlo rieleggere senza margini di dubbio al primo turno.

Degli 8 posti spettanti alla minoranza, due vanno rispettivamente al candidato sindaco Sergio Tommasini e a Paola Arrigoni. Almeno quattro dovrebbero spettare alla Lega: Daniele Ventimiglia, Patrizia Badino, Andrea Artioli, Federica Cozza. Un’altro andrebbe quasi sicuramente a Giampiero Correnti della lista 100×100 Sanremo. Simone Baggioli per Forza Italia e Luca Lombardi per Fratelli d’Italia si aggiudicherebbero gli ultimi scranni.

Allo stato dei fatti, con 55 sezioni scrutinate su 56, sono fuori dal consiglio comunale i candidati a sindaco Alberto Pezzini di Futura Sanremo, Alessandro Condò di Sanremo Libera, Giorgio Tubere di Città bene comune e Carlo Carpi che non è riuscito a raccogliere, in tutto, più di una decina di voti.